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شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام

شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام
9 ابريل 2025 14:55

تمكنت إدارة المرور والدورات في القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق دراجة نارية عربي الجنسية يبلغ من العمر 20 عامًا عقب رصد المقطع متداولًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية على الطريق العام في الإمارة، مخالفًا بذلك قواعد السلامة المرورية وعرضًا لذلك حياة وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت إجراءات قانونية بحقه.


أكد العقيد محمد علاي النقبي - مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن هذه السلوكيات التي قام بها السائق كانت بسبب تسجيل عدة مخالفات، منها: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياته أو سلامة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل ركوب الآلية، إضافة إلى إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) بدون ترخيص.

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أكد مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن شرطة الشارقة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز سلامة المرور على الطرق من خلال تكثيف حملاتها التوعوية، وتفعيل الرقابة الميدانية؛ لتسييخ ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، مثمنًا دور أفراد الجمهور في دعم منظومة المرور من خلال تعاونهم وإبلاغهم عن السلوكيات أو الممارسات الخطرة التي قد تهدد سلامة المستخدمين الطريق عبر الرقم 901 ؛ مما يساهم في تعزيز جودة الحياة، ويدرس الأمن المجتمعي في الإمارة.


  • شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام

 

المصدر: وام
شرطة الشارقة
الشارقة
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