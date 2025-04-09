حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة  راشد بن علي بن عبدالله الشعفار

دبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد بن علي بن عبد الله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.