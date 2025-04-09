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علوم الدار

تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي

تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي
9 ابريل 2025 17:12

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل عبر حسابه على منصة "إكس" عن تخفيض السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 من 160كم/الساعة إلى 140 كم / الساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.

كما أعلن عن تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – سويحان طريق المطار الدولي E20 من 120كم /الساعة إلى 100 كم / الساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.

 

 

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