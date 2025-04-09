تخفيض السرعة على طريقي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل عبر حسابه على منصة "إكس" عن تخفيض السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11 من 160كم/الساعة إلى 140 كم / الساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.

كما أعلن عن تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – سويحان طريق المطار الدولي E20 من 120كم /الساعة إلى 100 كم / الساعة ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2025.



