الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحركة الرياح، شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها( / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، وفي الخليج العربي، يحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:08،والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

وفي بحر عمان ، يحدث المد الأول عند الساعة 08:28، والمد الثاني عند الساعة 20:42، والجزر الأول عند الساعة 14:37، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.