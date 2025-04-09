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إضافة مسار بطول 180 متراً على تقاطع الشيخ جمعة المطوع بالشارقة

جانب من الطريق (من المصدر)
10 ابريل 2025 01:29

الشارقة (الاتحاد)

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروعاً جديداً لتطوير تقاطع الشيخ جمعة بن محمد المطوع، وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في المنطقة، إذ تضمن المشروع إضافة مسار مروري ثالث بطول 180 متراً، في إطار ما تنفذه الهيئة من مشاريع تحسينات مرورية على مستوى مدن ومناطق الإمارة، تلبي التطلعات الرامية إلى تطوير بنية تحتية مستدامة، تحقق أهداف التنمية الشمولية.
وأوضح المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع جاء ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات في الإمارة، بما يتماشى مع الزيادة المستمرة في أعداد المركبات وحجم الحركة المرورية، مبيناً أن التطوير يهدف إلى تقليل الزحام المروري، وتحسين تدفق الحركة، خاصة على الطرق الحيوية في الإمارة.
وبين أن المشروع تضمن كذلك إنشاء فتحة التفاف جديدة من منطقة اليرموك باتجاه منطقة الغبيبة، مما يسهم في تسهيل حركة المرور بشكل كبير، لافتاً إلى أن إضافة المسار المروري الثالث من شأنه توزيع الحركة المرورية بشكل أكثر توازناً، مما يقلل من حالات الازدحامات نتيجة تكدس المركبات، موضحاً أن فتحة الالتفاف الجديدة تتيح للسائقين فرصة التحويل بسهولة إلى الطريق الرئيس، بما يسهم في تسريع حركة المرور.

الإمارات
الشارقة
هيئة الطرق والمواصلات
الحركة المرورية
الازدحام المروري
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