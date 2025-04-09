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«شرطة دبي» تُعيد 100 ألف درهم إلى أخوين أضاعا حقيبتهما في المطار

مطار دبي الدولي
10 ابريل 2025 01:30

دبي (الاتحاد)

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سلمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي حقيبة أخوين مُسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى ذويهما في غضون 30 دقيقة من بلاغ الفقدان، والتي احتوت على مبلغ 102 ألف درهم، إضافة إلى جوازات السفر ومتعلقات خاصة.
وقال العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن أخوين من الجنسية الكويتية، تلقيا خبراً بوفاة أحد أفراد الأسرة، ليُسارعا إلى حجز تذكرة عودة إلى وطنهما، وبعد صعودهما الطائرة، أدركا فقدانهما للحقيبة في مطار دبي الدولي بالمبنى 1، ونظراً لعدم إمكانية مغادرة الطائرة، تواصلا مع شقيقتهما التي كانت في وداعهما بالمطار، والتي تقدمت ببلاغ الفقدان لمكتب الشرطة.
وأضاف العميد بالسويدا العامري، أن الفرق المختصة سارعت للبحث عن الحقيبة وسلمتها إلى شقيقة المسافرَيْن في غضون 30 دقيقة، وذلك وفقاً لإجراءات التسليم القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن حالات الفقدان تتكرر في مطار دبي الدولي، وهو أمر طبيعي، وتختلف بلاغات الفقدان بين المبالغ المالية، والمقتنيات الثمينة، والوثائق المختلفة منها وثائق السفر.
ونوه إلى أن أفراد قسم المعثورات لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع البلاغات بدقة وسرعة، وفي وقائع سابقة سلمت شرطة دبي المقتنيات إلى أصحابها حتى قبل علمهم بفقدانها، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أعلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة في دبي وفي مطارات دبي، وتعمل فرقها على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، وتعزيز تجربة المسافرين، والتأكد من سلاسة سير رحلتهم، وضمان شعورهم بالسعادة والراحة خلال سفرهم وإقامتهم في دبي.

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