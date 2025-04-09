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علوم الدار

الإمارات تحتفي بفريق البحث والإنقاذ بعد إنجاز مهمته الإنسانية في ميانمار

صورة جماعية خلال الاستقبال (من المصدر)
10 ابريل 2025 01:29

أبوظبي (وام)

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حظي فريق الإمارات للبحث والإنقاذ باستقبال رسمي لدى عودته إلى أرض الوطن، بعد مشاركته الفاعلة في تنفيذ مهمة إنسانية عاجلة في جمهورية اتحاد ميانمار، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً.
واستقبل العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أعضاء الفريق لدى وصولهم، مثمناً الأداء الميداني البطولي الذي قدموه بقيادة العقيد مظفر محمد العامري، مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة، والاحترافية العالية التي تعكس التزام دولة الإمارات برسالتها الإنسانية، وتجسد نهج القيادة الرشيدة في دعم المتضررين في مختلف أنحاء العالم.
وكان في مقدمة مستقبلي الفريق، العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة، والعقيد سالم خليفة المنصوري، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء - أبوظبي الخارجية، والعقيد د. ميثة محمد الدرعي، مدير إدارة الإسعاف، وعدد من كبار الضباط، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بأداء الفريق، وتمثيله المشرف لدولة الإمارات في ساحات العمل الإنساني.
وقد نال الفريق إشادة كبيرة من يو سو ثين، رئيس وزراء إقليم يانغون، خلال مراسم وداع رسمية أقيمت في مطار يانغون الدولي، حيث عبر عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات على سرعة الاستجابة، وعلى الدعم الإنساني الفعال الذي ساهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الإماراتي، وبما أظهره من مهنية واحترافية في تنفيذ مهامه، حيث مثل حضوره إضافة نوعية للجهود الدولية، وكان نموذجاً يحتذى به في ميادين العمل الإنساني.

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