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علوم الدار

«شرطة أبوظبي»: إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة السريعة للحوادث

إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ وعدم عرقلتها أو تأخيرها (من المصدر)
10 ابريل 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت «شرطة أبوظبي» السائقين ضمن حملة «درب السلامة 2» إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها، وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وأكدت أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية، تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.
وذكرت أن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، وتسهيل عمل طواقم الإسعاف، على نحو يسهم في علاج وإسعاف المصابين في الزمن المحدد، وضمان وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق.

الإمارات
شرطة أبوظبي
إفساح الطريق
مركبات الطوارئ
مركبات الإسعاف
سيارات الشرطة
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