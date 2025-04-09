تفاهم بين «أوقاف دبي» و«مجموعة لولو» لتطوير مشاريع تجارية في دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة لولو، المتخصصة في قطاع التجزئة، لتطوير مجموعة من متاجر التجزئة في المشروعات الوقفية بمختلف أنحاء دبي.

شهد توقيع الاتفاقية عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وعلي المطوّع، الأمين العام للمؤسسة ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ووقع الاتفاقية علي المطوّع، وسليم .م.أ، مدير العمليات العالمية لمجموعة لولو للتجزئة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مجموعة لولو بشكل وثيق مع أوقاف دبي في مشاريعها المجتمعية القادمة، من خلال إنشاء وجهات تسوق عالمية المستوى تلبي احتياجات السكان والزوار.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة التسوق، ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها المؤسسة.

ومن المقرر افتتاح أول متجر للمجموعة ضمن هذه الاتفاقية في منطقة الخوانيج 2 بحلول منتصف العام الجاري، ليكون بداية لسلسلة من المشاريع التطويرية في مختلف أنحاء دبي.

وقال علي المطوع: «سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع مجموعة لولو، التي تعد واحدة من أكبر شركات التجزئة في المنطقة، ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون خطوة نوعية في تعزيز استدامة المشاريع الوقفية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي».

وأضاف: «تعكس هذه الشراكة رؤية المؤسسة في تطوير مشاريع وقفية مبتكرة تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير وجهات تسوق عالمية المستوى داخل المشروعات الوقفية». وأشار المطوع إلى أن افتتاح أول متجر لمجموعة لولو في منطقة الخوانيج يمثل انطلاقة قوية لهذه الشراكة.

من جانبه، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «فخورون بهذه الشراكة مع أوقاف دبي في هذا المشروع المميز. تلتزم مجموعة لولو باستكشاف جميع سبل التعاون الممكنة، ووضع خارطة طريق مستدامة لتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها لسكان وزوار دبي».