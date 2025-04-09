«فوالة العيد» لإسعاد كبار المواطنين في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظم مكتب شؤون المواطنين بعجمان، بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، التابع لوزارة الأسرة، مبادرة مجتمعية في عام المجتمع لإسعاد كبار المواطنين في الإمارة، تحت عنوان «فوالة العيد». وتأتي المبادرة، التي تم تنظيمها أمس الأربعاء، للاحتفال بعيد الفطر السعيد، ضمن مبادرات «احنا سندكم» التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين بالإمارة، لتحقيق أهدافه بترسيخ قيم التواصل المجتمعي وإسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

حضر الاحتفالية مريم علي المعمري، المدير التنفيذي للمكتب، وراشد محمد عبيد الغملاسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين، وعدد من الموظفين في كلا الجهتين.

وتهدف المبادرة التي تمت على إفطار صباحي إلى إسعاد كبار المواطنين من الرجال والسيدات، وتعزيز التواصل الدائم معهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المستمرة لمكتب شؤون المواطنين في عجمان والتي شملت تنظيم زيارات منزلية سابقة لكبار المواطنين، لتعزيز التواصل معهم والتعرف إلى احتياجاتهم، وتوفير خدمات مجتمعية متنوعة لهم، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، بالإضافة إلى منحهم بطاقات خصم بالمتاجر والمطاعم كميزة خاصة لهم.

وأكد مكتب شؤون المواطنين بعجمان حرصه على التواصل المستمر مع كبار المواطنين بمختلف أحياء ومناطق الإمارة للاطمئنان على توافر الخدمات كافة لهم، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، والعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية؛ وصولاً لأفضل مستوى في جودة حياتهم.

كما أكد حرصه على تطبيق حزمة من البرامج والفعاليات لفئة كبار المواطنين، ودعم الجوانب الحياتية ضمن محور التواصل المجتمعي الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وعبّر كبار المواطنين عن شكرهم لتنظيم هذه المبادرة التي تعكس اهتمام حكومة عجمان بإسعادهم، مؤكدين أن هذه الاحتفالية أسهمت في إسعادهم، وتركت أثراً طيباً في نفوسهم.