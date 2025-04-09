نهيان بن مبارك: قيادتنا تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق صندوق الوطن يوم الجمعة المقبل، النسخة الأولى من قوافل الهوية الوطنية بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والتي تستهدف أكثر من 25 ألف مواطن من منطقة مصفوت والمناطق المجاورة لها، بمشاركة حوالي 49 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية وخاصة، وأكثر من 10 جامعات إماراتية.

وتركز القافلة على تعزيز الهوية الوطنية لدى قطاعات المُجتمع كافة، وعلى رأسها طلاب المدارس والكليات والجامعات، والأسرة (بما في ذلك المرأة والطفل)، والشباب وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وأفراد النخبة، إضافة إلى مؤسسات الإعلام، ومنتسبي الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك مؤسسات المجتمع المختلفة، خاصة الأهالي في المناطق البعيدة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن إطلاق قوافل الهوية في منطقة مصفوت تمثل إحدى المبادرات المهمة لصندوق الوطن الذي يركز خلال عام 2025 على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية لدى الجميع، من خلال أنشطته وبرامجه، وفق شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة»، مؤكداً معاليه أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل إحدى الركائز الأساسية لنمو المجتمع وازدهاره، ويشكل عاملاً جوهرياً في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها التنموية، لافتاً معاليه إلى أن صندوق الوطن يعمل جاهداً على تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية لدى فئات المجتمع كافة.

وأضاف معاليه، أن صندوق الوطن يعتمد في عمله على تعريف واسع وشامل للهوية الوطنية، يتضمن الجانب المجتمعي والثقافي، الذي يقوم على القيم الإنسانية والخصائص الثقافية والحضارية الإماراتية كأسس للبرامج والأنشطة، بما في ذلك الدين الحنيف، واللغة العربية، والتراث، والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، حرص الصندوق على التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة في المُجتمع، من خلال نموذجٍ خلاقٍ للشراكة المجتمعية لتعزيز الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن مشاركة 49 جهة في الأنشطة تعبر عن ثقة هذه المؤسسات في أسلوب عمل الصندوق وقدرته على الإنجاز، إضافة إلى نبل الأهداف التي تركز على القيم الوطنية المشتركة. وأضاف: «إن هذه الشراكة تثري الفعاليات، وتقدم تنوعاً مطلوباً للأهالي في منطقة مصفوت».

وأوضح ياسر القرقاوي أن برنامج قوافل الهوية الوطنية في مصفوت متنوعة وكثيرة وثرية، وتناسب أهداف القافلة وجمهورها المستهدف من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها، ومنها فنون أدائية إماراتية مثل العروض الشعبية المتنوعة، ومعرض مؤسسات إرث زايد، ومعرض الأرشيف الوطني تحت شعار الإمارات عبر التاريخ، إضافة إلى فعاليات مسرح القافلة التي تضم الفنون الشعبية التراثية، وشعراً في حب الإمارات، وعروضاً للأطفال، ومحاضرات توعية بيئية، وحلقة شبابية، وزايد: قصة وطن، وقيم إماراتية، والعربية لغة القرآن. كما يتضمن البرنامج مسابقات تراثية -الأمثال الشعبية، والفنون التشكيلية مثل الرسم على الزجاج، ورسم غرافيتي في موضوعات تتعلق بالهوية.

وأضاف القرقاوي، أن الأنشطة تشمل أجنحة الشركاء التي تقدم خدمات ترفيهية وثقافية وصحية وتدريبية وتعليمية وتراثية، وكذلك الأسر المنتجة، وركن المعرفة الذي يضم قصة الاتحاد، وحكايا وقصص شعبية من خلال الحكواتي، ومسابقة سؤال وجواب، والمسابقة الشعبية.