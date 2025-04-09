انطلاق مؤتمر الجمعية العربية للأشعة التداخلية بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والأطباء المختصين والمعنيين بعلم وطب الأشعة التداخلية من المنطقة والعالم.

ويقام المؤتمر سنوياً بتنظيم من الجمعية العربية للأشعة التداخلية، وهي جمعية طبية غير ربحية مكرسة لتعزيز مجال طب الأشعة التداخلية في العالم العربي وتوحيد معاييره، ويعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة.

ويشارك في جلسات المؤتمر هذا العام أكثر من 150 متحدثاً من الخبراء والمختصين لتقديم مجموعة من المحاضرات والعروض التقديمية حول حالات طبية مباشرة ومسجلة، إضافة إلى ورش العمل والعديد من الجلسات التعليمية والحوارية والأنشطة العملية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات المتطورة والعلاج الموجه بالصور.

ويغطي المؤتمر مجموعة واسعة من التخصصات التي تشمل طب الأورام التداخلي والانسداد وأمراض الشرايين الطرفية والتعامل مع السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية وغيرها، بالإضافة إلى برنامج مخصص لمناقشة التدخلات العصبية.

ويتيح للمشاركين فيه استكشاف أحدث التطورات في العلاج الموجه بالصور، والحصول على التدريب العملي من خلال جلسات مصممة خصيصاً لمختلف الممارسات السريرية في مختلف أنحاء العالم العربي.