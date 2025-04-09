مليونا درهم لدعم مبادرات «الإحسان الخيرية» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

قدمت جمعية دبي الخيرية دعماً مالياً بقيمة مليوني درهم بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الأفراد والأسر المتعففة ورعاية الحالات الإنسانية في المجتمع، وذلك بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان.

وسلم أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، شيكاً بالمبلغ إلى ماجد بن عمير، نائب المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية في مقر الجمعية بعجمان، بحضور محمود سحلبجي، مدير إدارة تنمية الموارد، وعبدالله عبدالعزيز، مدير مكتب المتابعة والتنسيق من جمعية دبي الخيرية، فيما حضر من جمعية الإحسان الخيرية، الدكتور حق إسماعيل، مستشار الجمعية، وبشاير الحمادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وأسامة سعد، رئيس قسم المشاريع والاستثمار.

وقال أحمد السويدي، إن هذه المساهمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع جمعية الإحسان الخيرية، وامتداداً لمساعي دبي الخيرية في دعم مستهدفات عام المجتمع.