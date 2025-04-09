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علوم الدار

تعزيز الشراكة الإنسانية بين «الخارجية» و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»

تعزيز الشراكة الإنسانية بين «الخارجية» و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»
10 ابريل 2025 01:28

أبوظبي (وام)

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التقى سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، بخافيير كاستيلانوس موسكيرا، وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني.
وخلال الاجتماع، جدد الجانبان التأكيد على التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد الشامسي التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل الإنساني الدولي، مشيداً بجهود الاتحاد الدولي الواسعة في المناطق المتضررة من الأزمات. كما سلط الضوء على دعم دولة الإمارات المستمر للعمليات الإنسانية، ودورها كشريك رئيس للمجتمع الدولي في الاستجابات العاجلة والفعالة لتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.
من جانبه، أعرب كاستيلانوس عن تقديره لاستمرار تعاون دولة الإمارات مع الاتحاد الدولي، وأشاد بالدور المهم الذي تؤديه الدولة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية، وكذلك بمساعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجال الرعاية الصحية الطارئة.

سلطان محمد الشامسي
الإمارات
وزارة الخارجية
الصليب الأحمر
الهلال الأحمر
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال
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