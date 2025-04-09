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علوم الدار

أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة محمد عبدالله بالحصا الشامسي

أحمد بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء (من المصدر)
10 ابريل 2025 01:30

دبي (الاتحاد)
قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه عبدالله، وأحمد، ومروان، وفارس، وفراس، وأنور، وعامر محمد عبدالله بالحصا الشامسي، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.

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كما قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه عبدالله، وأحمد، ومروان، وفارس، وفراس، وأنور، وعامر محمد عبدالله بالحصا الشامسي، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.

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الإمارات
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دبي
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