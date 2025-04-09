ولي عهد الفجيرة يلتقي أحمد الكعبي

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أحمد خليفة الكعبي، لحصوله على سيف الشرف من كليّة راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.

وهنأ سموه، أحمد الكعبي، على تفوقه وتحقيقه هذا التميز، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح نحو المزيد من الإنجازات.

كما أكد سموه، دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لإنجازات أبناء الفجيرة، وتشجيعهم على مواصلة التميز والنجاح في جميع المجالات التي تسهم في خدمة الوطن وبناء نهضته.

وتقدم أحمد خليفة الكعبي بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للشباب لتحقيق أفضل المستويات في المجالات كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.