الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يلتقي أحمد الكعبي

محمد بن حمد في حديث مع أحمد الكعبي خلال اللقاء (وام)
10 ابريل 2025 01:29

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. التزام راسخ بدعم الشعب السوداني
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» يستكشف حلول الحياة الصحية المديدة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أحمد خليفة الكعبي، لحصوله على سيف الشرف من كليّة راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.
وهنأ سموه، أحمد الكعبي، على تفوقه وتحقيقه هذا التميز، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح نحو المزيد من الإنجازات.
كما أكد سموه، دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لإنجازات أبناء الفجيرة، وتشجيعهم على مواصلة التميز والنجاح في جميع المجالات التي تسهم في خدمة الوطن وبناء نهضته.
وتقدم أحمد خليفة الكعبي بالشكر والامتنان لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للشباب لتحقيق أفضل المستويات في المجالات كافة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أحمد الكعبي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
كلية راشد بن سعيد البحرية
آخر الأخبار
هدف حوثي في محافظة الحديدة دمرته غارة أميركية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: لن نتسامح مع أي جهة تدعم «الحوثي»
10 ابريل 2025
مرفأ بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان: لا صحة لادعاءات تهريب أسلحة عبر مرفأ بيروت
10 ابريل 2025
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية
10 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إندونيسيا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة «مؤقتاً»
10 ابريل 2025
صبي يجلس على أنقاض مبنى مدمر في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بضربة إسرائيلية على مدينة غزة
10 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©