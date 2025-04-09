«تريندز» يساهم بفعالية في «القمة العالمية للطوارئ والأزمات»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته راعياً رسمياً، في أعمال «القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025» التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على مدى يومين، تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».



جناح معرفي

وعرض جناح «تريندز» المعرفي، على هامش القمة، مجموعة من الإصدارات ذات الصلة بموضوع القمة، إضافة إلى أحدث نتاجه البحثي المتنوع، وقد حظي الجناح بزيارات متميزة على رأسها زيارة معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث اطلع على أحدث إصدارات المركز البحثية، خاصة في مجال الكوارث والأزمات.

كما زار الجناح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وكريسترفيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف القمة والمشاركين فيها، وقد عبر الجميع عن اهتمامهم بما يقدّمه المركز من محتوى علمي، يساهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأزمات، كما أثنوا على حضوره الفاعل في الأنشطة المحلية والعالمية. وفي الحفل الرسمي للقمة، كرم علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن الشركاء والرعاة الرسميين، وبدوره، كرم «تريندز» علي راشد النيادي، وأهداه أحدث إصداراته البحثية. وخلال الحفل الرسمي، التقى فريق «تريندز» عدداً من ضيوف القمة والمشاركين فيها، كما استعرض مع جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات، تعزيز التعاون وأهمية المحتوى الإعلامي القائم على البحث العلمي.

وبمناسبة انعقاد القمة، أصدر قطاع الاستشارات في مركز تريندز نشرة إلكترونية متخصصة في إدارة الطوارئ تحت عنوان «كارثة تحت المجهر»، وهي عبارة عن سلسلة تحلل كارثة وقعت حول العالم في العصر الحديث، وتقدم المعطيات والأسباب والنتائج والدروس المستفادة بشكل مختصر.

وتهدف هذه السلسلة التحليلية إلى رفع مستوى الوعي حول الطرق المهنية للتعامل مع المخاطر وإدارة الطوارئ. وقد تطرق الإصدار الأول من نشرة «كارثة تحت المجهر» إلى حريق فندق «جراند كارطال»، الذي وقع في يناير 2025 في تركيا وخلَّف 78 قتيلاً، حيث قدم المعطيات الرئيسة للحادث، وأسبابه، وعوامله المساعدة، ونتائجه، وأهم الدروس المستفادة منه في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.



فرصة لتبادل الخبرات

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن مشاركة المركز في القمة تأتي في إطار حرصه على دعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن القمة تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات.

كما أشار إلى أهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات العالمية، موضحاً أن نشرة «كارثة تحت المجهر» تهدف إلى تسليط الضوء على الدروس المستفادة من الكوارث.

وأضاف الدكتور العلي: «إن المشاركة في القمة للعام الثالث على التوالي، تعكس حرص المركز على دعم أعمال القمة، والمساهمة في إيصال رسالتها إلى العالم»، مشيراً إلى أن القمة تشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.