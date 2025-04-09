الإمارات عضواً في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

طقشند (وام)

انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها الـ 150 المنعقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد.

وتم انتخاب الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث تأسست اللجنة مؤخراً بموجب التعديلات التي أُجريت على النظام الأساسي للاتحاد.

ويأتي انتخاب المنصوري، ليؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الدبلوماسيّة البرلمانية الإماراتية على الساحة الدولية.

كما انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها، الإمارات عضواً في مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيا. وتم انتخاب أحمد مير هاشم خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً للمجموعة العربية.

الى ذلك، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلاً على حدة، معالي نور الدين جان إسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعي في جمهورية أوزبكستان، وأوليكساندر كورنيينكو، رئيس وفد المجلس الأعلى الأوكراني في جمهورية أوكرانيا، وجوليا كرونليد، رئيس وفد البرلمان السويدي «ريكسداغ» في مملكة السويد، وكلاوديو سامبايو، رئيس وفد المجلس الوطني البرازيلي في جمهورية البرازيل الاتحادية، وحميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وهذه البرلمانات، وتأكيد أهمية تعزيز التواصل والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات كل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، في ورشة عمل «الدبلوماسية البرلمانية والوساطة». وترأس النعيمي إدارة الجلسة، وأكد في مداخلة له، أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وشدّد معاليه على ضرورة ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بروح من الاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر، بما يسهم في تهيئة بيئة حوارية آمنة ومستدامة تدعم مسارات الوساطة وتحقيق السلام، وضرورة إرساء أطر مؤسسية داخل البرلمانات لتعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية البرلمانية. حضر الورشة الدكتور مروان عبيد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي.