حمدان بن زايد: استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 إنجاز تاريخي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، إنجاز تاريخي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، هو إنجاز تاريخي يعكس التزام قيادتنا الرشيدة بصون وحماية الطبيعة».

وأضاف سموه: «نفخر في هيئة البيئة – أبوظبي بهذا الدعم اللامحدود الذي يرسخ مكانة الإمارات الرائدة في قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة واستدامتها».