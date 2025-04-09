الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 إنجاز تاريخي

حمدان بن زايد: استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 إنجاز تاريخي
9 ابريل 2025 21:37

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، إنجاز تاريخي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، هو إنجاز تاريخي يعكس التزام قيادتنا الرشيدة بصون وحماية الطبيعة».
وأضاف سموه: «نفخر في هيئة البيئة – أبوظبي بهذا الدعم اللامحدود الذي يرسخ مكانة الإمارات الرائدة في قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة واستدامتها».

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يزور بورصة بومباي ويقرع جرس بدء تداولاتها
حمدان بن محمد: "دولة الإمارات حريصة على المساهمة في النهوض بمسيرة الرياضة العالمية عبر شراكات حقيقية مُثمرة"
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
ترامب يعلق الرسوم "المتبادلة" ويستثني دولة واحدة
الأخبار العالمية
ترامب يعلق الرسوم "المتبادلة" ويستثني دولة واحدة
اليوم 22:06
بوستيكوجلو: قيادة توتنهام إلى لقب «يوروبا ليج» لن توقف «تكهنات الرحيل»!
الرياضة
بوستيكوجلو: قيادة توتنهام إلى لقب «يوروبا ليج» لن توقف «تكهنات الرحيل»!
اليوم 21:43
حمدان بن زايد: استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 إنجاز تاريخي
علوم الدار
حمدان بن زايد: استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 إنجاز تاريخي
اليوم 21:37
حمدان بن محمد يزور بورصة بومباي ويقرع جرس بدء تداولاتها
علوم الدار
حمدان بن محمد يزور بورصة بومباي ويقرع جرس بدء تداولاتها
اليوم 21:11
حمدان بن محمد: "دولة الإمارات حريصة على المساهمة في النهوض بمسيرة الرياضة العالمية عبر شراكات حقيقية مُثمرة"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دولة الإمارات حريصة على المساهمة في النهوض بمسيرة الرياضة العالمية عبر شراكات حقيقية مُثمرة"
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©