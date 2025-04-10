مباشر.. تغطية خاصة لجلسة محكمة العدل الدولية الأولى بخصوص ادعاءات القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.





أمام محكمة العدل الدولية.. الإمارات تفنّد افتراءات القوات المسلحة السودانية



مباشر.. تغطية خاصة لوقائع جلسة محكمة العدل الدولية الأولى بخصوص ادعاءات القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات#الإمارات_مع_السودان#الإمارات #السودان#UAE #Sudan https://t.co/9A6yJwFllQ — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) April 10, 2025