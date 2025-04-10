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علوم الدار

دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة في "قمة أبوظبي"

دبي تتصدر المشهد العالمي في إدارة الطوارئ والأزمات بتقنيات رائدة في "قمة أبوظبي"
10 ابريل 2025 19:01

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي على ريادتها العالمية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، واستعرضت أحدث تقنياتها المتطورة خلال مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 التي اختتمت فعالياتها أمس في أبوظبي.
وسلطت شرطة دبي، خلال القمة التي عقدت برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، تحت شعار "معاً نحو بناء مرونة عالمية"، الضوء على قدراتها المتقدمة من خلال عرض أجهزة مبتكرة مثل "ريسكيو رادار"، لكشف المحاصرين تحت الأنقاض، و"كاميرا البحث 360" لتوفير رؤية شاملة لمناطق الكوارث، و"لايف ديتيكتور" لرصد إشارات عن وجود حياة في الأماكن المنكوبة أو تحت الأنقاض.
كما استعرضت مركبة "تسلا سايبر تراك" التابعة للشرطة السياحية ودورها في تعزيز الأمن السياحي، بالإضافة إلى معلومات حول مركز المرونة في شرطة دبي وفوز الإمارة بجائزة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة على مستوى العالم.
وشاركت شرطة دبي بمجموعة من التقنيات والمعدات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ وإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ، بما في ذلك طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية، ودراجات "كانوم" للمناطق الوعرة المجهزة بمعدات إطفاء وإنقاذ.
وأكدت القيادة العامة على الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة فرق البحث والإنقاذ، كما استعرضت جهودها في بناء مرونة عالية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات، وهو ما تجسد في فوز دبي بجائزة "المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة".

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