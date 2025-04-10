«شرطة أبوظبي» و«الدفاع المدني» تشاركان في «أرقام الطوارئ الأوروبية»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في أعمال مؤتمر منظمة أرقام الطوارئ الأوروبية والذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2025 في مدينة هلسنكي بفنلندا.

وأوضح العميد ناصر سليمان المسكري نائب مدير قطاع العمليات المركزية في «شرطة أبوظبي» ورئيس الوفد أن المشاركة، ركزت على تبادل الخبرات ومناقشة العديد من الأفكار والإطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وإدارة الأزمات والأحداث الكبرى.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش العديد من أوراق العمل ذات الصلة باستثمار التقنيات والخبرات لتطوير وزيادة كفاءة مراكز الاستجابة مثل استخدام الذكاء الاصطناعيّ وأنظمة الاتصالات.

وأكد أن أعضاء وفد «شرطة أبوظبي» وهيئة أبوظبي للدفاع المدني هم مسجلون كأعضاء في منظمة أرقام الطوارئ الأوروبية EENA. وذلك ضمن حرص الجهتين على متابعة المستجدات في مجالات العمل ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات العالمية التي تعزّز الجهود التطويرية الحالية.