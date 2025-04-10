«قضاء أبوظبي» تبحث مع وفد قضائي صيني تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد قضائي من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان في جمهورية الصين الشعبية، سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات في المجالات القانونية والقضائية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتدريب.

وتأتي زيارة الوفد بهدف تفعيل أوجه التعاون وبحث الإمكانات لتوطيدها بين الدائرة والمؤسسات القضائية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرف الوفد على الخطة الإستراتيجية للدائرة 2024-2026، ونتائج المؤشرات القضائية خلال العام الماضي، وأهم المشاريع والمبادرات التي نفّذتها الدائرة في هذا الإطار، والأولويات والأهداف النوعية التي تعمل على تنفيذه لتعزيز الوصول إلى العدالة وتحقيق الهدف الاستراتيجي «قضاء عادل ناجز لمجتمع آمن ومستقر».

كما اطلع الوفد الصيني الزائر على الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.