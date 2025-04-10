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علوم الدار

رئيس أرمينيا يحاضر في «أكاديمية أنور قرقاش» عن السلام

الرئيس الأرميني في حديث مع أحمد الصايغ ومحمد الظاهري
11 ابريل 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس الأول فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك في زيارة رسمية إلى الأكاديمية، ألقى خلالها محاضرة حول دور أرمينيا في تعزيز السلام. وكان في استقبال فخامته معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام الأكاديمية.
وتناول فخامته في محاضرة «دور أرمينيا في مسارات السلام: أولويات وطنية ومكاسب دولية»، التي تم تنظيمها بالتعاون مع سفارة أرمينيا في الدولة، أبرز ملامح المشهد السياسي في أرمينيا، مسلطاً الضوء على التحديات الراهنة، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها بلاده لتعزيز دورها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد على أهمية السلام كأولوية وطنية تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة وتعزز من مكانة أرمينيا على الساحة الدولية.
يذكر أن المحاضرة شهدت حضوراً لافتاً من الدبلوماسيين والطلبة والمهتمين بالعلاقات الدولية، حيث شكلت فرصة قيمة للتفاعل المباشر مع الرئيس الأرميني ومناقشة السياسات المستقبلية لأرمينيا.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
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الرئيس الأرميني
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