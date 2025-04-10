الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان: الإمارات نموذج عالمي في التعايش

حميد النعيمي وعمار النعيمي خلال استقبال حسين برهان الدين
11 ابريل 2025 02:02

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس في مجلسه بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأمير الدكتور حسين برهان الدين، نجل سلطان طائفة البهرة، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.
ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالأمير حسين برهان الدين والوفد المرافق له، مؤكداً أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز قيم الاحترام والتفاهم المتبادل بين مختلف الثقافات والجنسيات، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي.
وأثنى سموه على إسهامات طائفة البهرة ودورها الإيجابي في تعزيز مفاهيم الخير والتسامح والتعددية الثقافية والدينية؛ مشيداً بروح الانفتاح والتآخي التي تُجسّدها في تعاملها مع المجتمعات المختلفة. وقال سموه «تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في نشر قيم التعايش، حيث تستقبل على أرضها مقيمين من مختلف دول العالم، يعيشون معاً في أمن وأمان واستقرار».
من جانبه، عبّر الأمير الدكتور حسين برهان الدين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تنعم به دولة الإمارات من انسجام ووئام بين أفراد المجتمع وبما تمثّله من نموذج عالمي في التسامح والتعايش والانفتاح.

حاكم عجمان
الإمارات
عجمان
عمار النعيمي
حميد النعيمي
آخر الأخبار
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
الأخبار العالمية
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
11 ابريل 2025
فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً إلى مستشفى الأهلي المعمداني إثر غارة إسرائيلية في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
11 ابريل 2025
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
11 ابريل 2025
جنود أميركيون على متن حاملة الطائرات «هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
11 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة
11 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©