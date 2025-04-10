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علوم الدار

عبدالله آل حامد: فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير المحتوى الإعلامي

عبد الله آل حامد لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
11 ابريل 2025 02:02

لاس فيغاس (وام)

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اطلع معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على أحدث التوجهات العالمية في صناعة الإعلام والترفيه والاتصالات والتقنيات التحويلية خلال زيارته لمؤتمر ومعرض «ناب شو 2025» (Nabshow) السنوي، الذي تنظمه الرابطة الوطنية للمذيعين الأميركية في مركز مؤتمرات لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري. 
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكات مع مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية بهدف تزويد المنظومة الإعلامية بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في الإعلام. 
والتقى معالي عبدالله آل حامد، كورتيس ليغيت، الرئيس، المدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمذيعين الأميركية (NAB)، وكارين تشوبكا، المديرة العامة، النائبة التنفيذية للرئيس، ورينارد تي. جنكينز، الرئيس، المدير التنفيذي لشركة (I2A2)، على هامش مؤتمر ومعرض «ناب شو 2025».
وجرى خلال اللقاءات، بحث التعاون بين منصة «بريدج» والرابطة الوطنية للمذيعين من جهة، وبين المنصة ومؤتمر ومعرض «ناب شو» من جهة أخرى، حيث أكد معاليه أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير المحتوى الإعلامي، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. 
كما تمت مناقشة سبل التعاون في مجالات الابتكار الإعلامي، والتحول الرقمي، وتعزيز القدرات التقنية في إنتاج وتوزيع المحتوى، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في تطوير البنية الإعلامية الحديثة. 
كما زار معالي عبدالله آل حامد، عدداً من الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات معرض «ناب شو 2025»، اطلع خلالها على أحدث البرامج والمعدات والأجهزة الخاصة بقطاع الإعلام والنشر وتقنيات الإنتاج والبث واستخدامات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

المحتوى الإعلامي
عبدالله آل حامد
الإمارات
المكتب الوطني للإعلام
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