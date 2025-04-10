«كهرباء الشارقة» تفحص 642 خزاناً في المباني السكنية والتجارية

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في مجال مراقبة جودة المياه في خزانات المباني، حيث أسفرت جهودها خلال 2024 من خلال معاينة وفحص 642 خزاناً في المناطق السكنية والتجارية و258 عينة من مرافق الوضوء للمساجد، لضمان مطابقتها للمواصفات.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات.

وأوضح أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني.