الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تفحص 642 خزاناً في المباني السكنية والتجارية

«كهرباء الشارقة» تفحص 642 خزاناً في المباني السكنية والتجارية
11 ابريل 2025 02:01

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في مجال مراقبة جودة المياه في خزانات المباني، حيث أسفرت جهودها خلال 2024 من خلال معاينة وفحص 642 خزاناً في المناطق السكنية والتجارية و258 عينة من مرافق الوضوء للمساجد، لضمان مطابقتها للمواصفات.
وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية  ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات.
وأوضح أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني.

خزانات المياه
الإمارات
الشارقة
كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
آخر الأخبار
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
الأخبار العالمية
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
11 ابريل 2025
فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً إلى مستشفى الأهلي المعمداني إثر غارة إسرائيلية في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
11 ابريل 2025
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
11 ابريل 2025
جنود أميركيون على متن حاملة الطائرات «هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
11 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة
11 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©