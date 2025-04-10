افتتاح مركز فحص المركبات الجديد في «الشرق مول»

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

افتتح مركز النقل المتكامل وشركة «أدنوك للتوزيع» مركز فحص المركبات الجديد في «بوابة الشرق مول»، والذي يتميز بتصميمه العصري وتجربة العملاء المتطورة بهدف ضمان الامتثال لأنظمة النقل وسلامة الطرق في أبوظبي، مع تعزيز راحة العملاء وتحسين جودة الخدمات.

يأتي افتتاح المركز الجديد الذي يعمل بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100 إلى 120 سيارة يومياً ضمن مبادرات «عام المجتمع» والتزاماً بتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي، وسعيها المستمر لتوفير خدمات متميزة وذات جودة عالية حيث تعمل أدنوك للتوزيع، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، على توسيع شبكة مراكز فحص المركبات عبر مراكز التسوق، لتقديم خدمات أكثر راحة وسلاسة للعملاء.

يتميز مركز فحص المركبات الجديد في بوابة «الشرق مول» بالعديد من المميزات، حيث يعتبر المركز الأسرع في الدولة من حيث وقت تقديم الخدمة للجمهور كما يتميز بالتصميم الحديث الذي يركز على العملاء ويتكامل مع الحلول الرقمية المتقدمة لتوفير خدمة فعالة.

ويضفي المركز راحة التسوق في المول، حيث يعد المركز الجديد ثاني مركز فحص تفتتحه أدنوك للتوزيع في مول تجاري «بعد ياس مول»، ويقدم خدمة شاملة تتضمن فحص المركبات والتأمين مع التسجيل كلها متاحة في مكان واحد.

ويتمتع المركز الحديث بأقل وقت على الإطلاق لفحص السيارات في الدولة، بفحص سريع يتراوح من 6-8 دقائق بفضل التكنولوجيا المتقدمة، العمليات المبسطة، والموظفين المدربين تدريباً عالياً هذا بالإضافة إلى جاهزية المركز للمستقبل، خاصة وأن المركز الجديد مجهز لفحص المركبات الكهربائية.

ويعمل المركز من خلال ساعات العمل المريحة، وذلك من الأحد إلى الخميس ما بين الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 صباحاً (14 ساعة)، كما يعمل يوم الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

ويأتي المركز الجديد كجزء من مبادرات أدنوك للتوزيع في«عام المجتمع» الرامية إلى جعل الخدمات الأساسية أكثر سهولة وتوافراً لكافة شرائح المجتمع من خلال تمكين العملاء من الجمع بين تجارب التسوق وفحص المركبات، مما يوفر الوقت ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات.

ويقدم المركز الجديد فحص المركبات، بما في ذلك المركبات الكهربائية (EVs)، وخدمات التأمين، وإصدار تصاريح المركبات كما يمكن للعملاء إتمام فحص مركباتهم أثناء الاستمتاع بتجربة التسوق في المول ضمن جهود التزام أدنوك للتوزيع بالابتكار وتجربة العملاء.

وتدير أدنوك للتوزيع أكبر شبكة لمراكز فحص المركبات في دولة الإمارات مع 36 موقعاً عبر 4 إمارات.