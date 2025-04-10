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علوم الدار

سفيرة الإمارات في هولندا: القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة

سفيرة الإمارات في هولندا: القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة
11 ابريل 2025 00:09

أكدت أميرة الحفيتي سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ تجاه الشعب السوداني الشقيق وتتضامن معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مستنكرة في الوقت نفسه الادعاءات الفجة والحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والتي ليس لها أي أساس من الصحة. 
وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) "يبدو أن القوات المسلحة السودانية اعتادت إلقاء اللوم على الآخرين معتقدة أن هذا الأسلوب يوفر لها الفرصة للتملص من الفظائع التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني ضاربة عرض الحائط الاعتبارات الإنسانية والكوارث التي تجاوزت كل الحدود".
وأوضحت السفيرة أن القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة وتعتقد أن ذلك سيمنحها الشرعية وسيصرف الانتباه عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها في الداخل السوداني، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بضرورة المساءلة القانونية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الطرفان المتحاربان. 
وأشارت سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا إلى أن القوات المسلحة السودانية أمامها خياران: إما الإقرار بمسؤوليتها عن تواصل النزاع وما يخلفه من مآس أو الانخراط بشكل جدي في المفاوضات لإنهاء الصراع ودعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب العبثية بعيدا عن سياسة التباكي وإلقاء اللوم على الآخرين غير المجدية، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية تعتبر مسؤولة عما جرى ويجري إن لم تتجاوب وبشكل جدي وفوري مع دعوات وقف إطلاق النار والقبول بالحل الدبلوماسي وبدء العملية السياسية.

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