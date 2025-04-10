تعاون بحثي بين «تريندز» ومركز «COGGS» الهندي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» و«مركز الجيو-اقتصاد لدول الجنوب العالمي» (COGGS) مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الطرفين.

تم توقيع المذكرة عبر الاتصال المرئي ووقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، ومحمد ساقب، بصفته المنسق لمركز (COGGS) بالهند.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، ودعم الأبحاث الأصلية والمفيدة، التي تخدم المجتمع والمهتمين، كما تسعى إلى توسيع قاعدة المعرفة والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث.

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات، تشمل إجراء بحوث مشتركة حول قضايا ذات اهتمام مشترك في مجالات متنوعة مثل الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمستقبلية، وتبادل الخبراء والباحثين غير المقيمين للاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على كتابة المنشورات والمقالات والمشاركة في الفعاليات البحثية، وتنظيم فعاليات بحثية مشتركة، مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل منشورات الطرفين مثل الكتب والدوريات والمجلات وغيرها من أشكال المنشورات، والمشاركة في إصدار المنشورات والنشر المتزامن للتقارير البحثية، ودعم التعاون البحثي في مجال السياسات وتعزيز التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول القضايا، التي تهم كل طرف في أبحاثه ودراساته، والاستفادة من علاقات كل طرف مع وسائل الإعلام لتغطية الجهود المشتركة.

وصرح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، بأن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد محمد ساقب، ممثل «مركز الجيو-اقتصاد لدول الجنوب العالمي»، أهمية هذه الشراكة في دعم الأبحاث التي تخدم دول الجنوب العالمي وتعزز التنمية المستدامة.