على هامش اجتماع «الواهو».. زايد بن حمد يكرم الفائزين بجائزة جمعية الإمارات للخيول العربية

نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية، حفل العشاء الرسمي على شرف الوفود المشاركة في فعاليات أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» 2025، التي انطلقت بأبوظبي الاثنين الماضي بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومشاركة 268 عضواً من 62 دولة.

حضر الحفل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان والأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية الملكي الأردني، وبيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية «الواهو» والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبد الله آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية مستشار اللجنة التنفيذية لمنظمة الواهو، بالإضافة إلى المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية.

وقام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، بتتويج اسطبلات الريف العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بدرع المنظمة العالمية للجواد العربي «درع الواهو 2025» الذي يمنح سنويا لأفضل الخيول التي تحقق بطولات دولية أو محلية من إنتاج كل دولة عضو بالمنظمة وحصل عليه الجواد «مبيد» لاسطبلات الريف.

وكرم الفائزين من الأول إلى المركز العاشر في كل فئة بجائزة جمعية الإمارات للخيول العربية موسم 2024-2025، والتي تمنح لمربي وملاك الخيول العربية الحاصلة على أعلى نقاط خلال الموسم، وتشمل فئات المهرات والأمهار والأفراس والفحول.

من جانبها، كرمت المنظمة العالمية للخيول العربية «الواهو» الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، لجهوده الكبيرة في إنجاح أعمال الجمعية العمومية للمنظمة وقام رئيسها بيتر بوند بتسليمه درعا خاصا من المنظمة العالمية.

كان اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو 2025» قد اختتم أعماله بحضور عالمي غير مسبوق بعدما شهد أكبر عدد على مستوى المشاركين من الدول الأعضاء.

وأشاد الحضور باستضافة الإمارات للحدث، معربين عن إعجابهم بمستوى الاحترافية العالية في التنظيم والاستقبال من قبل جمعية الإمارات للخيول العربية التي حرصت على مراعاة أدق التفاصيل لضمان راحة المشاركين وتوفير بيئة مثالية للحوار وتبادل الخبرات.

ناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والتقارير المالية للفترة السابقة، إضافة إلى التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بالخيول العربية.

وقررت الجمعية العمومية أن يكون عمر الفرس 3 سنوات للتشبية. وفيما يتعلق بنقل الأجنة، تم الاتفاق على ترك الأمر لمكاتب التسجيل المحلية لسن قوانينها الخاصة طبقا للمعمول به في كل بلد.

وأوصت الجمعية العمومية بأن تكون هناك عملية نقل أجنة وعملية إنتاج طبيعية في العام الواحد للفرس، مع ضرورة إعلام المنظمة العالمية للواهو بالعدد المحدد المعتمد المقنن بأي دولة.