أنور قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأداء الفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية، وكتب في منشور عبر منصة X: «أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي».

وأضاف معاليه: «الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها».