كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الجمعة.



وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest_ temperature recorded over the country today morning is 13.6°C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/FuVuPDBKUY — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 11, 2025