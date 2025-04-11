الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
11 ابريل 2025 09:22

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.6 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى ميانمار
بمناسبة الرحلة البشرية الأولى.. الإمارات تواصل إسهاماتها النوعية في استكشاف الفضاء

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
اقتصاد
مؤشر نيكي الياباني يتراجع 5% بعد هبوط حاد في وول ستريت
اليوم 12:25
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعزّز الحوار الثقافي والتسامح
علوم الدار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعزّز الحوار الثقافي والتسامح
اليوم 11:59
صلاح يجدد عقده مع ليفربول لموسمين
الرياضة
صلاح يجدد عقده مع ليفربول لموسمين
اليوم 11:54
بعد «ثلاثية الذهاب».. التاريخ يتحدث عن فرص أرسنال أمام ريال مدريد!
الرياضة
بعد «ثلاثية الذهاب».. التاريخ يتحدث عن فرص أرسنال أمام ريال مدريد!
اليوم 11:47
الاتحاد «الأفضل» في «حوار الكبار» بالدوري السعودي
الرياضة
الاتحاد «الأفضل» في «حوار الكبار» بالدوري السعودي
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©