دراسة في جامعة الإمارات تكشف عن أصول الماء في الكون

نشر فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة دراسة علمية في مجلة "Nature Astronomy"، إحدى أبرز الدوريات العالمية في مجال الفلك.

وكشفت الدراسة عن أدلة جديدة تشير إلى أن الماء كان موجودًا في الكون قبل تشكّل اللبنات الأساسية لمجرتنا، مما يعيد تشكيل الفهم العلمي لنشأة المياه وإمكانية الحياة في المراحل المبكرة من الكون.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء بجامعة الإمارات والمؤلف الرئيس للدراسة، أن البحث يسلط الضوء على دور المستعرات العظمى الأولى في تكوين الماء، مشيرًا إلى أن النوى المائية الكثيفة قد تكون احتضنت أقراصًا كوكبية أولية، ما قد يؤدي إلى نشوء كواكب قابلة للحياة منذ فجر الكون، مما يطرح تساؤلات جديدة حول إمكانية نشوء الحياة في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا.

وحظيت الدراسة باهتمام عالمي واسع، حيث تم اختيارها للتغطية في "Nature Press"، كما نُشرت عنها تقارير في"Scientific American وNew Scientist" ووسائل إعلامية علمية أخرى، ما يعكس أهمية النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي.

وتُعد هذه الدراسة إضافة نوعية إلى الأبحاث الفلكية التي تعزز الفهم العلمي لتطور العناصر الأساسية في الكون، وتبرز دور جامعة الإمارات في المساهمة في الاكتشافات العلمية الرائدة على المستوى العالمي.