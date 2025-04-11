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‏بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر جسر جوي لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار

‏بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر جسر جوي لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار
11 ابريل 2025 17:48

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سيرت «دبي الإنسانية» جسراً جوياً لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد نهاية الشهر الماضي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي الإنسانية
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