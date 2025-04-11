تفاهم لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية» في دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم مع الجهات المؤسسة والداعمة لإنشاء «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية»، وذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة للفئات المستحقة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الهند.

وسيسهم «مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية» في توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة. كما يهدف المشروع إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الشاملة في بيئة تستند إلى أرقى المعايير الطبية.

وقع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية.

بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون، الذي يجسّد قيماً مشتركة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة، تواكب أفضل المعايير العالمية».