انطلاق المؤتمر الـ20 لأكاديمية الشرق الأوسط للأنف والأذن والحنجرة بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر السنوي العشرين لأكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي الأول لأبحاث وتدخلات قناة استاكيوس وهو التعاون الأول من نوعه في المنطقة، وذلك بمشاركة 1000 خبير إقليمي ودولي من 33 دولة حول العالم.

وقال الدكتور معاذ الطرابيشي، الرئيس المشارك في المؤتمر، رئيس اللجنة المنظمة، إن هذا الحدث الطبي المزدوج الذي تنظمه شركة «انفو بلاس» على مدى ثلاثة أيام يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، ويشكل منصة مثالية لعرض أحدث التطورات ومناقشة التحديات والابتكارات في هذا التخصص، لافتاً إلى أن تخصص الأنف والأذن والحنجرة شهد تطوراً هائلاً خلال السنوات الماضية، تميز بتنوع الحالات الدقيقة والمعقدة التي يغطيها، إلى جانب كونه تخصصًا يجمع بين المهارات السريرية والجراحية ويخدم جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر سيستفيدون من برنامج شامل يتضمن عروضاً تقديمية وورش عمل وفرصاً للتواصل تهدف إلى تعزيز معرفتهم وممارساتهم حيث سيتم تسليط الضوء على التفاوتات في إدارة اضطرابات قناة استاكيوس «ETD» وتعزيز البحث التعاوني، وتوحيد بروتوكولات العلاج، وتعزيز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.

من جهتها، ذكرت الدكتورة لطيفة المكوشي، رئيسة المؤتمر العشرين لأكاديمية الشرق الأوسط، الأستاذة المساعدة في طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود في الرياض، في كلمة الافتتاح أن المؤتمر تطور على مر السنين، بفضل الدكتور معاذ طرابيشي، إلى منصة يجتمع فيها المهنيون من جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى ومناقشة التطورات وإجراء اتصالات تثري ممارستنا وتعزز رعاية المرضى.

وقالت: نفخر هذا العام باستضافة أكثر من 150 متحدثاً متميزاً من 30 دولة مختلفة، كل منهم يجلب وجهات نظر وخبرات فريدة، وهنأت الحاصلين على منح السفر لأطباء الأنف والأذن والحنجرة الشباب، الذين تم اختيارهم كأفضل 30 بحثاً من 15 دولة.

وأكدت المكوشي أن هذا الحدث يعد احتفالاً بالالتزام الجماعي للنهوض بمجال طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، موضحة أن البرنامج العلمي للمؤتمر يقدم مجموعة غنية ومتنوعة من المواضيع، تشمل أحدث التقنيات التشخيصية، والتطورات الجراحية المتقدمة، والعلاجات الناشئة، مع التركيز على التخصصات الفرعية مثل جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وجراحة تجميل الأنف، وجراحة الرأس والرقبة، وجراحة الأذن والتوازن الدهليزي، وعلم الأنف والجيوب الأنفية، وعلم السمعيات، إضافة إلى ورشة عمل «رجل التوازن».

وأشارت الدكتورة لطيفة المكوشي إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد محاضرات رئيسية، ودورات تعليمية موجهة، وجلسات تغطي تخصصات جراحة الأنف والقاعدة الجمجمية بالمنظار، وزراعة القوقعة، وطب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وجراحة التجميل

وتم خلال الفعالية تكريم نخبة من الأطباء والطبيبات المتميزين في تخصصاتهم الطبية المختلفة على دورهم البارز في تقديم الرعاية الصحية المتميزة في تخصصاتهم.

ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه 25 شركة رائدة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية كرعاة وداعمين للمؤتمر.