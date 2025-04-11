انطلاق قمة الشفاء للطب التكاملي 15 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تُعقد الدورة الافتتاحية لقمة الشفاء للطب التكاملي، المنصة العالمية المعنية بتعزيز الطب التكاملي، وزيادة الوعي بالطب التقليدي والتكميلي، من خلال ممارسات قائمة على الأدلة وحوارات مبنية على السياسات، وتعزيز التعاون الدولي، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، إحدى المبادرات الحكومية الرئيسة لدائرة الصحة – أبوظبي، والذي يمثّل منصة للابتكار والتعاون، وينعقد هذا العام تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية».

وتجمع القمة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار ورواد الرعاية الصحية والأكاديميين والباحثين والمبتكرين والممارسين، عبر مجموعة من التجارب التفاعلية والحوارات الاستراتيجية والشراكات البنّاءة، لتحقيق أهداف القمة في تبادل المعرفة وصياغة السياسات واستكشاف أحدث الابتكارات، التي تدمج الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي (TCIM).

كما تهدف القمة أيضاً إلى تسليط الضوء على الإرث العريق لدولة الإمارات في الطب التقليدي، مع التركيز على جوانب الحوكمة والبحث العلمي والتعليم والاستثمار وتعزيز فرص الوصول إلى مسارات علاجية آمنة وفعّالة وتوفيرها للمرضى.

وقالت الدكتورة أسمى المناعي، المدير التنفيذي، لمركز البحوث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: «تمثل قمة الشفاء للطب التكاملي محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تعزيز رعاية صحية شاملة تتمحور حول المريض، وتستلهم من تراثنا الغني بالطب التقليدي. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الطب التكاملي، وأثره الإيجابي عند اعتماده وفق أُسس علمية موثوقة، لا سيما في توفير مسارات علاجية آمنة وفعّالة للمرضى. كما نهدف إلى رفع الوعي المجتمعي والمهني بهذا المجال المتنامي، وتعزيز مجالات التعاون في البحث والتعليم، بما يتيح فرصاً أوسع لتكامل هذا النهج مع منظومة الرعاية الصحية».



برنامج القمة

سيتم افتتاح البرنامج بكلمات افتتاحية وكلمة رئيسية يلقيها معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، لتسليط الضوء على أهمية الطب التكاملي وتمهيد الطريق للحوار البنّاء الذي تقوم عليه القمة. وتستمر القمة لمدة ثلاثة أيام، بجدول أعمال تفاعلي يحتوي على حلقات نقاش ذات أهمية ومنصات تفاعلية وعروض ثقافية، تقدم نظرة شاملة حول دور الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي (TCIM) في منظومة الرعاية الصحية. كما ستشهد القمة عرضاً تقديمياً من الدكتور كيم سونغ تشول، رئيس وحدة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي في منظمة الصحة العالمية، يستعرض من خلاله الاستراتيجيات العالمية في دمج هذا النوع من الرعاية الطبية ضمن أطر الرعاية الصحية الوطنية.



جلسات حوارية

وتسلّط الجلسات الحوارية الضوء على أحدث التطورات في مجال الطب التكاملي، بما في ذلك الأطر التنظيمية والحوكمة، والممارسات المبنية على الأدلة، والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة والتعليم. كما ستتناول الجلسات مواضيع مهمة، مثل تعزيز ثقة المستهلكين وفوائد تحسين نمط الحياة ونشر الوعي وتسليط الضوء على تاريخ الطب التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ملتقيات

توفر ملتقيات تبادل المعرفة مساحة تعاونية تجمع قادة الأعمال والأكاديميين، لتبادل أفضل ممارسات الطب التكاملي، واستعراض أحدث التطورات في هذا المجال. ستركز هذه المساحة على جوانب القوى العاملة والتعليم والأبحاث والحلول المبتكرة، والتوعية.



تجارب تفاعلية

يقدم هذا المعرض المنسق تجربة فريدة تحيط بتركيب يُمثل الفلج، ويسلط المعرض الضوء على النباتات الطبية، التي تمتدّ وسط المعرض في رحلة لاستكشاف تاريخ الطب التقليدي، واستعراض ممارساته، والتعريف بالمعالجين المحليين، لمنح نظرة استشرافية لمستقبل الطب التكاملي.

للمزيد من المعلومات حول قمة الشفاء للطب التكاملي وجدول أعمالها وتفاصيل المشاركة، يرجى زيارة القنوات الرسمية على تطبيق الإنستغرام ولينكد إن.