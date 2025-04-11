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ضاحي خلفان يطلع على أنظمة الأمن السيبراني

ضاحي خلفان والوفد المرافق خلال الزيارة (من المصدر)
12 ابريل 2025 01:34

دبي (الاتحاد)

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قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة رسمية إلى مصنع هواتف شركة هواوي الصينية، وذلك استكمالاً للزيارة التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق له إلى الصين حالياً، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واطلع معاليه على أحدث التقنيات المستخدمة لمراحل الإنتاج المختلفة، كما زار معاليه مدينة البحث والتطوير للشركة، واطلع على أنظمة الأمن السيبراني، وأنظمة غرف العمليات، بالإضافة إلى زيارة المكتبة العامة المخصصة للباحثين وأهاليهم، وتضم كتباً قيمة للبحث والمعرفة، كما قام والوفد المرافق بجولة في القطار بالمدينة للاطلاع على معالمها، والتي تم تصميمها على الطابع الأوروبي، حيث تقدر مساحة المدينة بواقع 15 مليون قدم مربعة.
ورافق معاليه والوفد المرافق كل من ديفيد شي، نائب رئيس هواوي لتسويق وبيع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات، حيث اصطحباه والوفد المرافق في جولة موسّعة داخل مدينة مصنع الهواتف التابع للشركة.
يضم الوفد المرافق لمعالي الفريق ضاحي خلفان، خلال الزيارة، كلاً من اللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبد الله عتيق بورقيبة، مدير إدارة السكرتارية بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة رسمية في الصين تهدف إلى الاطلاع على التجارب الرائدة في التحول الرقمي، واستكشاف الفرص المستقبلية في مجالات الابتكار التكنولوجي والأمن الذكي.

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