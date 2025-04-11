السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر حفر آبار المياه الجوفية في مناطق محددة بأبوظبي

الحفاظ على جودة المياه الجوفية وترشيد استهلاكها (من المصدر)
12 ابريل 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي.. المركز الرابع عالمياً في جودة وسائل النقل العامة

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، بهدف تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على كمية وجودة مخزون المياه الجوفية في تلك المناطق.
تم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي الذي يمنح الهيئة صلاحية تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية للحفاظ على جودة المياه الجوفية وترشيد استهلاكها، إذ عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على آبار المياه الجوفية كافة ضمن المناطق الواردة فيه، ويحدد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في تلك المناطق، بالإضافة إلى التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في الإمارة، بما في ذلك المياه الجوفية، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخدامات هذه المياه وغيرها من الأنشطة، إذ تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات القرار في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.

المياه الجوفية
حفر الآبار
الآبار
أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
بيئة أبوظبي
آخر الأخبار
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
أطفال يتجمعون لتلقي الطعام الذي أعدته جمعية خيرية في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
«المجاعة» تفتك بأهل غزة ومطالبات بتحرك دولي
12 ابريل 2025
لافروف يحضر اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
12 ابريل 2025
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
الأخبار العالمية
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©