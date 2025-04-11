«تريندز» يستضيف عمار المعلا في حوار حول «التعليم والذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، في حلقة نقاشية عقدها في مقره بأبوظبي، تناولت محاور التعليم والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور الشباب في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الجلسة الحوارية التي حضرها الدكتور محمد عبد الله العلي، وعدد من باحثي وباحثات «تريندز»، إلى جانب الدكتور عبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير صحيفة الوطن، تبادلاً مثمراً للأفكار والرؤى بين الشيخ الدكتور عمار وعدد من باحثي وباحثات «تريندز» حول آفاق الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، ودور الشباب باعتبارهم محركاً أساسياً في مسيرة الابتكار والتقدم العلمي، واستشراف المستقبل وسط أجواء عكست رغبة الجانبين في تعزيز التعاون.

وخلال الجلسة، أشاد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا بجهود مركز «تريندز» في دعم الباحثين الشباب، وتمكينهم من الإبداع والابتكار، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز منظومة مجتمع المعرفة، وتوسيع آفاق البحث العلمي.

وقال المعلا: «إن ما يقدمه مركز (تريندز) من دعم متواصل للشباب الباحثين يمثل ركيزة مهمة في بناء أجيال قادرة على التعامل مع متغيرات العصر، ولا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. كما أن البحوث والدراسات التي يصدرها المركز تساهم بفاعلية في إثراء الحوار الفكري وتقديم رؤى عميقة».

وأعرب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن شكره وتقديره للشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا على زيارته الكريمة ومشاركته القيمة في النقاش. وأكد العلي حرص مركز «تريندز» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي واستشراف التحولات المستقبلية.