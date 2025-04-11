«التنمية الأسرية» تطلق مبادرات ثقافية لتعزيز القراءة والمعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية عبر مكتبة زايد الإنسانية، سلسلة من المبادرات والفعاليات والورش المتنوعة التي تستهدف كبار المواطنين وجميع فئات المجتمع، في إطار سعيها المستمر لنشر ثقافة القراءة وبناء مجتمع معرفي واعٍ.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ عادة القراءة والاطلاع كأسلوب حياة مستدام، بما يسهم في بناء مجتمع مثقف ومبتكر.

وقالت فاطمة عبيد المنصوري، رئيسة فريق مكتبة زايد الإنسانية، مديرة مركز المرفأ: «إن المكتبة تنفذ مبادرة (مجتمع القراءة)، حيث نظمت أكثر من 15 ورشة تفاعلية، شارك فيها ما يزيد على 250 من أفراد الأسر والمجتمع، في مختلف مراكز المؤسسة في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين.

وتنوّعت موضوعات الورش بين عرض لكتب قيّمة، وتقديم رسائل توعوية حول تقنيات القراءة السريعة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات في تعزيز حب القراءة لدى أفراد الأسرة، وتشجيع تبادل المعرفة بين مختلف الأجيال».

وأضافت المنصوري، أن المكتبة تستعد لتكريم الأسر الفائزة في «تحدي القراءة الأسري – الدورة الثانية»، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة داخل الأسرة، وتعزيز الحوار المعرفي الإيجابي، بما يساهم في ترسيخ قيم التواصل الأسري الفعّال، والحد من التحديات الأسرية عبر حلول مبتكرة ومستدامة.

وذكرت أن أكثر من 130 أسرة شاركت في التحدي، تأهلت منها 12 أسرة إلى المرحلة النهائية، وتم تحديد المراكز الثلاثة الأولى، كما تم تقديم ورش مصاحبة لتحدي القراءة الأسري منها، «التخطيط للقراءة داخل الأسرة»، و«فنيات توثيق الأنشطة الأسرية لدعم وتوعية الأسر المشاركة»، إلى جانب جلسات حوارية تسلط الضوء على قصص النجاح وتتيح للأسر تبادل الخبرات والمعرفة.

وفي إطار دعم بيئة العمل المعرفية، أطلقت مكتبة زايد الإنسانية مبادرة «زاوية القراءة» في مراكز المؤسسة، بهدف توفير بيئة ثقافية محفزة للموظفين، تُمكنهم من الاستمتاع بالقراءة خلال أوقات العمل والاستراحة. تتيح المبادرة للموظف حجز زاوية القراءة لمدة 10 دقائق يومياً، ما يعزز مهارات الإبداع والابتكار، ويساهم في رفع مستوى السعادة والرضا الوظيفي، حيث تنقسم المنافسة في المبادرة إلى ثلاث فئات: أفضل زاوية قراءة، وأفضل موظف قارئ، وأفضل مقدم محتوى قارئ، ويتم تكريمهم سنوياً في الحفل السنوي للمؤسسة.

كما تنظم المؤسسة جلسات دورية لتبادل الكتب بين الموظفين ورواد المكتبة، تشجيعاً على مبدأ المشاركة الثقافية، وتعزيزاً للحوار المعرفي بين الأفراد، كما تُقام أيضاً جلسات قرائية وحوارية يشارك فيها أدباء ومثقفون ومختصون، لمناقشة أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، وتبادل وجهات النظر والأفكار حولها.

وتؤمن مؤسسة التنمية الأسرية بدورها في بناء مجتمع قارئ وداعم للمعرفة، وتسعى إلى تعزيز التعلم المستمر لدى الأفراد والأسر والموظفين، وتطمح إلى المساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومبتكر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال الثقافة والمعرفة.