السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» و«الشيوخ الإيطالي» يشيدان بمتانة العلاقات الثنائية

علي النعيمي وستيفانيا كراكاسي خلال اللقاء (وام)
12 ابريل 2025 01:34

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي.. المركز الرابع عالمياً في جودة وسائل النقل العامة

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس الجمعة في أبوظبي، ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية.
حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء الإشادة بمتانة العلاقات الثنائية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز جهود الأمن والسلم الدوليين، وعلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية، وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة والنمو والازدهار والاستدامة في مختلف المجالات لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

مجلس الشيوخ الإيطالي
الإمارات
إيطاليا
علي راشد النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
أطفال يتجمعون لتلقي الطعام الذي أعدته جمعية خيرية في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
«المجاعة» تفتك بأهل غزة ومطالبات بتحرك دولي
12 ابريل 2025
لافروف يحضر اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
12 ابريل 2025
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
الأخبار العالمية
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©