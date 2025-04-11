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«الصداقة البرلمانية الإماراتية الأفريقية» تبحث التعاون مع برلمان سيشل

«الصداقة البرلمانية الإماراتية الأفريقية» تبحث التعاون مع برلمان سيشل
12 ابريل 2025 01:34

دبي (وام)

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التقت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأفريقية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وافين ويليم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل.
حضر اللقاء، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأفريقية، كل من منى خليفة حماد، نائبة رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، بما يواكب ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل.
وقال سعيد العابدي، إن العلاقات بين البلدين تجسد نموذجاً راسخاً للصداقة والتعاون المثمر، لافتاً إلى أن هذه العلاقات شهدت نمواً في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك، ويعكس هذا التعاون الدعم المتواصل من قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أوسع.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سيشل في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاستثمار، والسياحة، والمناخ، والطاقة المتجددة، وبرامج التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان الدور الحيوي للجنة الصداقة في مجال توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المشتركة، ومواصلة استكشاف الفرص.
كما أكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية.

سيشل
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
سعيد راشد العابدي
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