السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يعقد جلسته التاسعة 16 أبريل

جانب من جلسة سابقة للمجلس الوطني (أرشيفية)
12 ابريل 2025 01:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي.. المركز الرابع عالمياً في جودة وسائل النقل العامة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة، منها ثلاثة أسئلة إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حيث ستوجه منى خليفة حماد سؤالين حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، واستحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، والثالث من شيخة سعيد الكعبي حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، فيما سيوجه السؤال الرابع الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
ويطّلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
كما يطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وذلك للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، المتضمن توصيات المجلس لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة التي عقدت يوم 5 فبراير 2025.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
صقر غباش
آخر الأخبار
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر
12 ابريل 2025
أطفال يتجمعون لتلقي الطعام الذي أعدته جمعية خيرية في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
«المجاعة» تفتك بأهل غزة ومطالبات بتحرك دولي
12 ابريل 2025
لافروف يحضر اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألماتي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
12 ابريل 2025
جانب من أعمال المؤتمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
12 ابريل 2025
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
الأخبار العالمية
الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©