«الوطني» يعقد جلسته التاسعة 16 أبريل

أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة، منها ثلاثة أسئلة إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حيث ستوجه منى خليفة حماد سؤالين حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، واستحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، والثالث من شيخة سعيد الكعبي حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، فيما سيوجه السؤال الرابع الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

ويطّلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

كما يطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وذلك للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، المتضمن توصيات المجلس لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة التي عقدت يوم 5 فبراير 2025.