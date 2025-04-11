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الولايات المتحدة تشكر الإمارات على تأمين تبادل سجناء مع روسيا

الولايات المتحدة تشكر الإمارات على تأمين تبادل سجناء مع روسيا
12 ابريل 2025 01:35

واشنطن (الاتحاد)

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وجهت الولايات المتحدة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين عملية تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو، والتي أعلنت الإمارات عن استضافتها أمس الأول، بنجاح وبحضور ممثلين أميركيين وروس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في إيجاز صحفي: «يسرنا أن نعلن أن الأميركية كسينيا كاريلينا في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة»، مضيفةً «لقد احتجزت كسينيا في روسيا لأكثر من عام وستعود قريباً إلى أحبائها».
ووجهت الشكر لحكومة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الذي مكن من إتمام عملية التبادل.
وأضافت «لقد تواصل فريق الرئيس ترامب بناء على طلبه مع روسيا بشأن قضية كسينيا، وحشد وزير الخارجية روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لشؤون الرهائن أدم بوهلر فرقهم لإعادتها إلى الوطن».
وأمس الأول، أعلنت وزارة الخارجية عن استضافتها بنجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.
وأعربت الوزارة في بيان عن الشكر لحكومتي الولايات المتحدة وروسيا على ثقتهما بدولة الإمارات واختيارهما أبوظبي موقعاً لإتمام عملية التبادل لمواطن روسي ومواطن أميركي بتنسيق بين واشنطن وموسكو.
وقالت الوزارة إن اختيار أبوظبي لإجراء عملية التبادل من قبل البلدين يعكس علاقات الصداقة الوثيقة التي تربطهما بدولة الإمارات.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمني روسي بارز، أمس، أن موسكو ستبحث في إجراء مزيد من صفقات تبادل السجناء مع واشنطن.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، رداً على سؤال بشأن إجراء عمليات تبادل جديدة، إن «الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة سيتواصل بالتأكيد في اتجاهات متعددة، بما فيها الموضوع المذكور»، بحسب ما نقلت وكال «ريا» الرسمية للأنباء.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «تبادل السجناء يسهم في بناء الثقة التي يحتاج لها بشدة الجانبان، بعد تدهور العلاقات في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن».
لكنه أضاف للصحافيين في كازاخستان أن استعادة الثقة «ستستغرق وقتاً طويلاً».

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وزارة الخارجية الروسية
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