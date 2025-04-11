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وزير الطاقة الأميركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رايت خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير (وام)
12 ابريل 2025 01:34

أبوظبي (وام)

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زار معالي كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والوفد المرافق.
وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالته الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع ثقافات العالم المختلفة، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.
واطلع معاليه والوفد على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، أحدث إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وزير الطاقة الأميركي
جامع الشيخ زايد الكبير
أبوظبي
الإمارات
أميركا
كريس رايت
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