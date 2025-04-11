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علوم الدار

«مجلس محمد بن حمد الشرقي» يناقش مفاهيم الذكاء الاصطناعي

أحمد الزرعوني متحدثاً خلال الجلسة (وام)
12 ابريل 2025 01:34

الفجيرة (وام)

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نظّم «مجلس محمد بن حمد الشرقي» جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: الثورة الرقمية القادمة»، في مجلس العكامية بالفجيرة، قدّمها المهندس أحمد الزرعوني بحضور عدد من أهالي منطقة العكامية والمناطق المجاورة.
وتناولت الجلسة مفاهيم الذكاء الاصطناعي، ومجالاته المختلفة، والفرص والتحديات المرتبطة به، إلى جانب تأثيره على سوق العمل.
وأكد الزرعوني أهمية توعية المجتمع بضرورة مواكبة الثورة الرقمية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على كيفية الاستعداد للمستقبل في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في طرح ومواكبة المواضيع الحيوية التي تهتم بالتطورات المجتمعية، وتأثيراتها على الأفراد، ونشر الوعي في مختلف القضايا المعرفية والمجتمعية.

مجلس محمد بن حمد الشرقي
أحمد الزرعوني
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الفجيرة
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