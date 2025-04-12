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علوم الدار

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025
12 ابريل 2025 16:33

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اجتماعه الأول لسنة 2025م، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس؛ حيث استعرض عدداً من المشروعات والخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وقال رئيس المجلس، إن من توفيق الله وعونه أن كان للمجلس دوره البارز في إقامة شعيرة الصيام والعيد وذلك عن طريق نهوضه المتميز باختصاصه في تحري هلال شهري رمضان وشوال، مؤكدا أن هذا التميز ما كان ليتحقق لولا عون الله ثم دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشجيعها المستمر للمجلس.
وأشاد بالدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للمجلس على كل الصُّعُد.
وأضاف: «يقبل علينا موسم آخر من مواسم الله المباركة وركن من أركان الإسلام المعظمة ألا وهو حج بيت الله الحرام»، لافتا إلى دور المجلس في تحري هلال شهر ذي الحجة، وإيضاح الأحكام الشرعية الخاصة بمناسك الحج وأحكام الأضحية وغيرها؛ إذ أصدر العام الماضي الاختيارات الإفتائية الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشأن مسائل الحج والعمرة.وناقش المجلس عدة مواضيع، منها الاستعدادات لموسم الحج من فعاليات وأنشطة ومبادرات، وتوصيات لجنة تطوير لوائح وسياسات تصنيف الفتاوى العامة والخاصة.

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المصدر: وام
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