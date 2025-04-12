السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
12 ابريل 2025 17:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38، والمد الثاني عند الساعة 01:40، والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 21:47، والجزر الأول عند الساعة  16:09، والجزر الثاني عند الساعة 04:20.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي   42 29 55 15
دبــــــي 41 28 55 25
الشارقة 41 21 50 20
عجمان 34 27 55 25
أم القيوين 39 20 60 20
رأس الخيمة 41 22 55 20
الفجيرة 34 28 85 25
العـين 42 27 35 15
ليوا 44 27 65 15
الرويس 37 26 50 10
السلع 38 25 70 20
دلـمـا 35 27 80 50
طنب الكبرى / الصغرى 35 25 70 40
أبو موسى 33 26 60 40 

أخبار ذات صلة
الطقس صحو مع سحب منخفضة شرقاً غداً
انخفاض درجات الحرارة  غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
الرياضة
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
اليوم 18:00
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
علوم الدار
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
اليوم 17:52
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي نظيره التركي فيدان
الأخبار العالمية
لافروف يبحث في تركيا جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
اليوم 17:39
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 17:30
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©