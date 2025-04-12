طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38، والمد الثاني عند الساعة 01:40، والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 21:47، والجزر الأول عند الساعة 16:09، والجزر الثاني عند الساعة 04:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 55 15

دبــــــي 41 28 55 25

الشارقة 41 21 50 20

عجمان 34 27 55 25

أم القيوين 39 20 60 20

رأس الخيمة 41 22 55 20

الفجيرة 34 28 85 25

العـين 42 27 35 15

ليوا 44 27 65 15

الرويس 37 26 50 10

السلع 38 25 70 20

دلـمـا 35 27 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 35 25 70 40

أبو موسى 33 26 60 40